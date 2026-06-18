Спират джиповете и АТВ-тата към Седемте рилски езера за 90 дни

Забраниха движението на моторни превозни средства до постъпите към Седемте рилски езера за 90 дни през летния сезон. Новината съобщиха от общината в Сапарева баня.

Това стана след експертна среща с представители на Регионалната дирекция по горите, Областната дирекция на полицията, ДАИ, НАП, на Национален парк "Рила" и издадена заповед на директора на Регионалната агенция по горите-Кюстендил.

Заповедта е качена на сайта на участващите ведомства за обсъждане и евентуално обжалване и влиза в сила от 6 юли.

Проблемът с нелегалния превоз на туристи по единствения горски път към Рилските езера, по-конкретно до 17-и стълб на седалковия лифт, с джипове и АТВ-та, продължава с години.

Местни превозвачи возиха туристи и багаж към езерата срещу 30 лева на курс в пълно нарушение на забраните по запазване на терена във високата част на планината. Това наложи по-строг контрол от страна на ангажираните звена и служби.

Нарушенията намаляха, но все пак има нарушители, призна кметът на Сапарева баня Калин Гелев.

"Да, има откъслечни случаи, но не е масово, както беше преди", посочи той, цитиран от БНР.

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