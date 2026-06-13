Издирват мъжа, окъпал се в езеро "Окото"
Национален парк „Рила” го търси, за да го глоби
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Национален парк „Рила” го търси, за да го глоби
Изложбата „СимБиотично", посветена на Атанасовско езеро, продължава своето дълго и вълнуващо пътуване из България. Домакин този път е Дирекция „Национ...
Дирекция „Национален парк Рила" вече посреща любители на планината в нов Посетителски информационен център в Самоков. Лентата на обекта прерязаха във...
Национален парк „Рила" ще отбележи днес в местността Карталска поляна Месеца за защита на природата. В събитието ще участват ученици от шести, девети...