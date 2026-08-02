Пожарна тревога за България в разгара на лятната жега

България навлиза в най-опасния период за възникване и бързо разпространение на пожари, предупреди главен комисар Николай Николов. Очакваното рязко повишение на температурите ще изсуши допълнително растителността и ще увеличи риска дори една искра да предизвика голямо огнище. Службите са в повишена готовност, но от МВР подчертават, че решаваща остава и отговорността на хората.

Франция, Испания и Гърция вече са сред най-тежко засегнатите от летните пожари държави. На този фон метеоролозите предупреждават за опасно затопляне и в България, а индексите на НИМХ показват, че при най-високите степени огънят може да се разпространява изключително бързо и да стане невъзможен за директно овладяване само от наземни екипи.

„В сърцевината на най-опасното време сме“

„В сърцевината на най-опасното време сме в момента. Нашите метеоролози вече предупредиха за опасно повишение на температурите. Все още е жълт код, но за пожароопасност нещата са много сериозни“, заяви Николай Николов в интервю за бТВ.

Бившият директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, който сега е съветник на вътрешния министър, увери, че готовността на службите е на много високо ниво. По думите му предварително са предприети превантивни действия, а екипите и институциите трябва да реагират координирано при всяко ново огнище.

„Освен превенцията при нас от особена важност е предварително създадената организация. Координацията между съответните ведомства и повишаването на тяхната готовност“, обясни главен комисар Николов.

87 нарушители вече са установени

Около 87 души са заловени за неизпълнение на разпореждания на пожарните служби. Наложени са и глоби, но според Николов целта им не е единствено наказателна, а трябва да покажат, че държавата следи за спазването на правилата в критичния период.

„На МВР целта не е да налага глоби, а те да изиграят превантивната роля. Да сигнализират, че държавата упражнява контрол“, посочи той.

Предупреждението идва в момент, когато сухите треви, високите температури и вятърът могат да превърнат малко огнище в бедствие за минути. Особено опасно е паленето на открит огън в близост до гори и ниви, както и изхвърлянето на незагасени цигари.

При забелязан пожар гражданите трябва незабавно да подадат сигнал на единния спешен телефон 112 и да дадат възможно най-точна информация за мястото, мащаба на огъня и наличието на застрашени хора.