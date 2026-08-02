Ключов свидетел по „Петрохан“ проговори след месеци мълчание

Екологът и спелеолог Атанас Русев, един от основните свидетели по случая „Петрохан“, проговори след месеци мълчание. Той разкри, че е бил разпитван четири или пет пъти и че почти всеки месец се появяват нови доказателства. Русев обясни, че е отказвал интервюта, за да не пречи на разследването, въпреки тежките нападки срещу него. Пред бТВ той заяви, че се надява истината по случая скоро да излезе наяве.

Изминаха пет месеца от трагичния случай, който продължава да оставя множество въпроси без отговор. Едва преди седмица близките на загиналите са получили възможност да влязат за първи път в хижата.

По мен се изля каква ли не помия

„Когато съдействаш на разследването, както правят десетки хора в момента, по-добре е да запазиш мълчание, докато разследването завърши. Отказвал съм интервюта, отказвал съм да отговарям на всякакви лични нападки. По мен се изля каква ли не помия от всякакви хора, които нямат представа за какво става въпрос“, каза Русев.

Той подчерта, че контактите му с разследващите не са били еднократни. „Разпитван съм четири или пет пъти. Почти всеки месец се появяват нови доказателства“, заяви спелеологът, без да разкрива какви са те.

Истината за пътуванията до Мексико

Русев отговори и на спекулациите около пътуванията му до Мексико и твърденията, че е присвоявал карти на подводни пещери.

„Ходил съм четири години подред в рамките на един месец до Мексико, за да се обучавам в това да стана пещерен водолаз. Инструктори ми бяха Деян Илиев и Валери Андреев. На тези мои посещения съм бил със съпругата си. Появиха се спекулации как съм крал някакви карти на някакви пещери“, обясни той.

По думите му целта на обученията е била далеч по-мащабна - да бъдат подготвени групи от спелеолози, които да изследват непроучени райони в мексиканската джунгла.

„Идеята беше, тъй като се занимаваме с изследване на пещери, в Мексико да се организират групи от 15-20 души, които да се обучават за пещерни водолази и там да изследваме едни огромни места в джунглата, които са все още неизследвани, с идеята да съединим две от най-големите пещерни подводни системи в света“, разказа Русев.

Той уточни, че не е бил единственият българин, който е преминал подобно обучение. „Малко или много тази идея се опорочи с течение на времето. Аз не съм бил единственият, който се е обучавал там. Много спелеолози са ходили и са посещавали тези курсове“, каза свидетелят.

Какво е видял в групата на Калушев

Атанас Русев заяви категорично, че по време на обученията не е забелязвал нищо нередно в групата на Ивайло Калушев. „Това са интензивни курсове. Няма време за абсолютно нищо“, обясни той.

Спелеологът отхвърли и внушенията, че е бил особено близък с Калушев. По думите му отношенията между двамата са били напълно нормални, но контактите им са били редки. „Отношенията ни не са били близки и супер приятелски. Виждали сме се през три-четири години“, заяви Русев.

Той не пожела да навлиза в подробности около доказателствата, с които разполага разследването, но изрази надежда, че продължилото месеци мълчание скоро ще приключи и истината по случая ще стане публично известна.