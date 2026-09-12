Ключов свидетел по „Петрохан“ проговори след месеци мълчание
Атанас Русев разкри, че е разпитван многократно и почти всеки месец се появяват нови доказателства
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Атанас Русев разкри, че е разпитван многократно и почти всеки месец се появяват нови доказателства
Разпространената информация е невярна и е категорично опровергана с доказателства
Медията разполага с част от материалите по разследването
Науката попадна на нещо, което преобръща представите ни за живота – на Земята и отвъд нея
Томас Ногучи разклащат официалната версия
Влаковата катастрофа в Темпе през 2023 г. отне живота на 57 души и остави десетки ранени
Такива списъци и ограничения са незаконни и противоречат на Конституцията
За "значимо здравно събитие" се счита всеки нов или влошен случай на неразположение
Колко показателни са преживяванията, близки до смъртта?
Някои от доказателствата могат да бъдат поставени под съмнение и това ще влияе за присъдата, каза топ юристът
След проучвания, става ясно че това са останките на цар Самуил
Грешката, която допуснахме е, че тази система не беше осветена в чужбина. Но сега информираме Вашингтон и европейските институции, каза зам.-председат...
Бойко Рашков показа документи, които показвали, че бившият премиер е оказвал натиск на свидетел по дело
Показа списък с искания за СРС-та към Специализиран съд
Биков: Премиерът и Рашков да извадят доказателствата
Ликвидирано е чрез наводняване на хранилището
Документът може да "добави тежест към нарастващите призиви за по-широко разследване"
4 тома нови доказателства внесе военната прокуратура във Военно-апелативния съд по разследването
Екипът му оспорва резултатите, иска повторно преброяване в Джорджия
Подадени са много малко жалби, повечето са без доказателства