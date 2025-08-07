Убита ли е Мерилин Монро? Нови разкрития

Нови разкрития подсилват веристията, че Мерилин Монро е убита.

63 години след трагичната смърт на Мерилин Монро, сенките около последните ѝ мигове продължават да се сгъстяват. Актрисата, превърнала се в икона на Холивуд със своята платинено руса коса, неустоим чар и прочутото изпълнение на "Happy Birthday, Mr. President", изглежда все още не е казала последната си дума. Нови разкрития на съдебния лекар Томас Ногучи разклащат официалната версия за самоубийство – и отново повдигат въпроса: убита ли е била Мерилин Монро?

Версията, която никога не ни остави напълно спокойни

На 4 август 1962 г. тялото на Мерилин Монро е открито в дома ѝ в Лос Анджелис. Официалната диагноза: самоубийство чрез свръхдоза сънотворни. Но дори и тогава мнозина не са убедени в тази версия. Свидетелствата, които сега излизат наяве, не само подхранват съмненията, а направо ги превръщат в шокиращи подозрения.

Според д-р Томас Ногучи, извършил аутопсията на звездата, има ключови несъответствия. В телесната ѝ повърхност не били открити никакви убождания – което изключва възможността тя сама да си е инжектирала фаталната доза. При разреза на стомаха и червата също липсвали остатъци от хапчета – странно, нали? А само ден преди смъртта си тя е била прегледана от психиатър, който ѝ е предписал антидепресанти – състоянието ѝ очевидно не е било стабилно, но дали това е било достатъчно основание за самоубийство?

Доказателства, които повдигат повече въпроси, отколкото отговори

Когато токсикологичните резултати най-сетне били готови, се откриват високи концентрации на пентобарбитал и хлоралхидрат – вещества, известни с мощния си седативен ефект. Но как са попаднали в тялото на актрисата, след като няма никакви физически следи от приемането им по обичаен начин?

Тук започват въпросите, които и до днес нямат категоричен отговор. Според Ногучи, властите категорично отказали провеждането на допълнителни тестове. Това било моментът, в който у него се появило страшното съмнение – възможно ли е да е станал неволен съучастник в прикриването на убийство?

Любов, власт и заговор

И до днес се говори, че Мерилин Монро е била в интимна връзка не само с президента Джон Кенеди, но и с брат му – Робърт Кенеди. Твърдения, които в годините са били определяни като „спекулации“, но никога не са били напълно опровергани.

Слуховете гласят, че Мерилин е знаела твърде много. Че е щяла да разкрие информация, способна да срине репутацията на най-влиятелното американско семейство. Че е станала прекалено неудобна. А когато една жена стане опасна за мъжете с власт, историята ни показва, че краят ѝ често е преждевременен и обвит в мълчание, пише Edna.

