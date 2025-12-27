Красиво селце дава 400 000 евро, за да живеете тук. Уловката

Селце като от приказките търси нови жители.

Средновековното градче Радикондоли, разположено на около час път южно от Флоренция, предлага пакет от стимули за наематели и купувачи на жилища с надеждата да привлече нови жители за по-дълъг период. За разлика от други населени места обаче, тук не се предлагат къщи за едно евро.

Радикондоли може да има малобройно население, но чарът му е безспорен. Основано преди повече от хилядолетие, градчето е съхранило средновековната си атмосфера – с калдъръмени улици, теракотени покриви и останки от старинни крепостни стени. Разположено над равнините край Сиена, то е заобиколено от обработваеми земи, гори и маслинови насаждения. Макар да се намира на около час път от Флоренция и Сиена, районът е осеян с исторически замъци и винарни, което прави тосканското вино неизменна част от пейзажа.

За да насърчи заселването, местната управа е заделила над 400 000 евро през тази година. Сред мерките са безвъзмездни средства за покупка на жилище, субсидии за използване на възобновяема енергия и финансова подкрепа за студенти. Освен това общината ще поеме половината от наема през първите две години за новодошлите, които кандидатстват до декември 2025 г. и се установят в града до началото на 2026 г.

Кандидатите за покупка на имот трябва да се ангажират да останат в Радикондоли поне 10 години, а наемателите – минимум четири. От въвеждането на програмата през 2023 г. населението на града е нараснало с около 60 души – значителен напредък за място,чийто брой на жителите е спаднал от 3000 на 966 за последните сто години. В момента приблизително 100 от общо 450 жилища в Радикондоли са необитаеми.

За разлика от инициативите със символични цени, местната власт подчертава, че имотите в града имат реална пазарна стойност. Много от тях са поддържани и годни за обитаване, което позволява на новите собственици да се нанесат без необходимост от мащабни ремонти.

Радикондоли е част от по-широка тенденция в Италия. По данни на Националната федерация на собствениците на имоти в страната има около 8,5 милиона неизползвани жилища. Затова редица региони и общини предлагат финансови стимули, за да привлекат нови жители. В Тоскана помощта достига между 10 000 и 30 000 евро за покупка на дом в селища с под 5000 жители, а в Сицилия градове като Самбука и Мусомели продължават да продават изоставени къщи на символични цени срещу ангажимент за ремонт. Подобни програми съществуват и в Сардиния, Апенините и други части на страната.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com