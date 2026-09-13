Красиво селце дава 400 000 евро, за да живеете тук. Уловката
Радикондоли може да има малобройно население, но чарът му е безспорен
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Радикондоли може да има малобройно население, но чарът му е безспорен
Има детска градина, ремонтират улиците
По колко души на ден се пускат
Като фантастика ли звучи тази новина
Кое прави силно впечатление
Още едно италианско селцш дава къщи за едно евро
49-годишният Иво Кацарски, който е единственият жител на кюстендилското гранично село Брест изгоря в къщата си, съобщиха от полицията. Сигналът на тел...