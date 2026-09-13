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Мики Рурк се заселва в Москва

Мики Рурк се заселва в Москва

След Жерар Депардийо и Мики Рурк смята да се засели в Москва. "Той много обича Русия и се оглежда за апартамент по свой вкус. Често ми казва колко хуб...

09 септември | 21:05
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