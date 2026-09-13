Най-добрите градове за живеене в света. Шампионът е в Европа
Западна Европа остава най-добрият регион за живеене в света
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Западна Европа остава най-добрият регион за живеене в света
Радикондоли може да има малобройно население, но чарът му е безспорен
Виена загуби точки най-вече в областта на сигурността
Разходите за живот в него обаче са високи
Има разместване в челната тройка
Ще живее в къща, разположена на парцел от 1700 кв. м.
Какво е условието
Лихвеният "рай" в България може да продължи до края на годината, а вероятно и през следващата
Този път става въпрос за Начес, Мисисипи
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Срокът на досегашната ограничителна клауза изтича в края на май
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