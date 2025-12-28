Учени останаха изумени! Откриха съд пълен със злато

Изумително откритие със златни монети.

В някогашен гръцки град на егейското крайбрежие на Турция археолози са открили глинен съд, пълен с персийски златни монети. Той е бил заровен преди приблизително 2400 години, съобщи earth.com

Отбелязва се, че скритото съкровище наподобява царско заплащане за наемни войници, но най-вероятно е останало под земята, тъй като собственикът му никога не се е завърнал.



Находката идва от Нотион, крайбрежен град, който някога се е намирал между персийското и атинското владичество.

Водени от Кристофър Рате, професор по древно средиземноморско изкуство и археология в Мичиганския университет, учените са разкопали къща с двор близо до центъра на Нотион.



Зданието се е намирало върху по-ранно жилище от класическата епоха. Под каменния под на двора, близо до заровена стена, учените открили тясна стая от стара къща. В ъгъла експертите открили глинена кана, пълна с монети.

За историците, които изучават войната и политиката, съкровището разкрива как имперските приходи са били разпределяни през граничен град, който многократно е преминавал от персийски към атински контрол.

