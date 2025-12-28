Краси Радков шокира феновете! Не могат да го познаят

Комикът Краси Радков се появи в изненадващ външен вид.

Актьорът изглежда значително по-слаб, а по неофициална информация е свалил близо 30 килограма, пише bgdnes.

Снимката, която разпали коментарите в социалните мрежи, е публикувана в профила на сервитьорка от хотел в село Марково. На нея Радков е в отлична форма, усмихнат и видимо по-фин - дотолкова, че част от феновете трудно го разпознаха.

Както си му е редът, реакциите не закъсняха, особено в типичния северозападен стил.

Шегите обаче вървят ръка за ръка с одобрението - мнозина поздравяват актьора за дисциплината и промяната, а други се чудят дали това е заради роля, здравословен режим или просто нов етап в живота му.



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com