Два ключови съвета за контрол на теглото
В забързаното ежедневие най-добрите съвети за отслабване често са прости идеи, които лесно могат да се спазват
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В забързаното ежедневие най-добрите съвети за отслабване често са прости идеи, които лесно могат да се спазват
Снимката, която разпали коментарите в социалните мрежи
„Моето тегло е моето здраве“ ще информира българите и ще подкрепи хората с наднормено тегло да търсят медицинска помощ
Новата технология следи теглото на превозните средства в реално време и пази пътищата от разрушаване
Лечение заради инсулинова резистентност й помага да се освободи от излишното тегло
Лечението изисква мултидисциплинарен подход
Водещият на "Като две капки вода" свали 50 кг.
Сменя си теглото, може да е от енергията на траките, смята внука на един от откривателите
40% от българите са със затлъстяване
Битката е в събота вечер
Червеното месо може да не е диетично, но червените зеленчуци са задължителни за здравето
Руски диетолог издаде големи тайни за здравето ни
По празниците е възможно не само да запазите теглото си, но и да свалите от него
Блокирането на определен протеин позволява да се поддържа нормален метаболизъм
Бболни са хората с наднормено тегло, категоричен е певецът
Това сочат данни на Евростат
Преди години водещият тежал над 100 килограма
Иска максимално тегло на всеки до 80 кг, за чиновниците – 100.
По Коледа обичаме да се разпускаме, а не бива
При COVID-19 данните от световните анализи показват, че това е опасно за боледуващите