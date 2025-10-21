Затлъстяването излиза от сянка. Кампания призовава за действие

На фона на тревожно нарастващите нива на затлъстяване у нас и в Европа, Ново НордискБългария стартира национална информационна кампания под мотото „Моето тегло е моето здраве“.

Целта е ясна – обществото да осъзнае, че затлъстяването не е въпрос на воля или личен избор, а хронично заболяване, което изисква медицинска грижа и подкрепа. Кампанията се провежда през октомври и ангажира специалисти, пациенти и медии в усилията за по-здрава и по-информирана България.

Новата здравна кампания и нейните цели

С официалното представяне на „Моето тегло е моето здраве“ Ново Нордиск България поставя началото на дългосрочна мисия, която има за цел да промени разбирането за едно от най-бързо растящите здравни предизвикателства – затлъстяването. Инициативата цели да повиши обществената информираност за заболяването, да премахне стигмата и да насърчи хората с наднормено тегло да потърсят професионална помощ.

„Стартирането на кампанията е израз на нашия ангажимент към по-здрава България“, подчерта д-р Рабия Демет Йозджан, генерален мениджър на Ново Нордиск България. „Нашата цел е да повишим информираността, да премахнем стигмата и да покажем, че днес има реални решения и подкрепа за хората, които живеят със затлъстяване.“

Кампанията ще продължи четири седмици и ще бъде реализирана както онлайн, така и чрез редица обществени събития, като ще насочва хората и към портала TruthAboutWeight.bg, единствен у нас образователен сайт, изцяло базиран на научни данни за затлъстяването.

България сред първите по затлъстяване

Според последните данни повече от два милиона българи живеят с наднормено тегло, а всеки четвърти възрастен е засегнат от затлъстяване. Над 40% от населението има индекс на телесна маса (ИТМ) над здравословните стойности, а страната ни заема пето място в Европа по детско затлъстяване – тревожен показател за бъдеща здравна криза.

Зад цифрите стоят реални рискове: увеличаване на сърдечно-съдовите заболявания, диабета тип 2, рака и редица други хронични състояния. Само при покачване на ИТМ с 5 кг/м² рискът от инфаркт и инсулт се увеличава с повече от 40%. Експертите предупреждават, че затлъстяването засяга не само физическото, но и психическото здраве на хората.

„Затлъстяването е комплексно, хронично и рецидивиращо заболяване, което засяга сърцето, мозъка, бъбреците и черния дроб“, обясни доц. д-р Явор Асьов, ендокринолог и председател на „Асоциация Заедно“. „Това не е въпрос на воля – навременната диагноза и лечение могат да променят живота на пациента и да предотвратят тежки усложнения“, посочи той.

Психологическата и социалната страна на проблема

Едно от най-тежките измерения на затлъстяването е не само медицинското, а и социалното – стигмата, самотата и неразбирането. Психологът Огняна Рейзмунд подчерта по време на представянето, че емоционалният натиск, който преживяват хората с наднормено тегло, често води до депресия и изолация.

„Психологическата тежест при хората, живеещи със затлъстяване, е огромна – от общественото осъждане до личните емоционални предизвикателства“, каза тя. „Информацията и достъпът до постоянна психологическа подкрепа са задължителна част от грижата. Тази кампания дава така необходимата платформа за насърчаване на пациентите към търсене на специализирана помощ и правилно лечение“, обясни специалистката.

Кампанията „Моето тегло е моето здраве“ включва и лични истории, които показват човешката страна на борбата със заболяването. Лице на инициативата е Светла Александрова – пациент и застъпник на хората, живеещи със затлъстяване. „Пътят на тези хора често е белязан от самота и стигма. Да бъда лицето на тази кампания ми дава възможност да покажа, че има подкрепа, има решения и никой не е сам“, каза тя.

Затлъстяването при децата – бомба със закъснител

Все по-често специалистите обръщат внимание, че затлъстяването започва още в детството и се пренася в зряла възраст. Проучвания показват, че до 80% от децата с наднормено тегло остават със затлъстяване като възрастни. Това значително повишава риска от сърдечно-съдови заболявания, диабет и дори някои видове рак.

В България близо 30% от децата вече са с наднормено тегло – тревожна тенденция, която поставя въпроса за превенцията в училищна възраст. Експертите са категорични, че ранното разпознаване и намеса са от решаващо значение. Семейството и образователната система имат ключова роля, тъй като хранителните навици и физическата активност се формират още в най-ранните години.

Промяната, казват специалистите, не може да дойде само от индивидуални усилия – необходимо е координирано действие между институциите, училищата, здравната система и медиите.

Икономическите последици и нуждата от ранна намеса

Затлъстяването не е само здравен проблем, но и сериозно икономическо предизвикателство. По оценки разходите, свързани със заболяването в България, надхвърлят 9,2 милиарда евро годишно. Това включва преки медицински разходи, намалена работоспособност и социални загуби.

Навременното лечение и превенцията могат да облекчат натиска върху здравната система и да подобрят качеството на живот. Дори умерената загуба на тегло носи осезаеми ползи – понижава кръвното налягане, подобрява липидния профил и намалява възпалителните процеси.

Novo Nordisk, която повече от 25 години инвестира в изследвания на механизмите, регулиращи апетита и телесното тегло, насочва сега усилията си към създаване на по-информирана обществена среда. Кампанията „Моето тегло е моето здраве“ призовава за обединение между пациенти, специалисти и медии – защото решението на проблема започва с разбирането, че затлъстяването е болест, която може и трябва да се лекува.

