„Гастрономически пътеводител 2025“ тръгва на вкусна обиколка из България

Кулинарната карта на България се обогатява с нови вкусове, идеи и хора, благодарение на старта на „Гастрономически пътеводител 2025“, организиран от МЕТРО България.

От 20 октомври до 20 ноември над 100 ресторанта ще покажат как традицията и модерността могат да се срещнат в една чиния. Това е не просто поредна инициатива, а платформа, която превръща гастрономията в общ език между професионалистите и публиката.

Пътешествие през вкусовете на България

„Гастрономически пътеводител 2025“ събира на едно място най-вдъхновяващите шеф-готвачи и ресторанти от страната, за да покажат своята визия за съвременната кухня. Всяко заведение ще предложи специално ястие, приготвено с продукти от професионалната марка METRO Chef, символ на високо качество и постоянство.

Тази година акцентът е върху вкусовото разнообразие – от традиционни български рецепти през средиземноморски аромати и азиатска екзотика, до вдъхновения от street food културата. Инициативата е създадена от МЕТРО България и МЕТРО Академия като част от дългосрочния им ангажимент към развитието на ХоРеКа сектора.

„С всяко следващо издание на „Гастрономически пътеводител“ откриваме нови вкусове и нови вдъхновения, които доказват колко богата и жива е българската гастрономия“, казва Ива Тафраджийска, мениджър „Корпоративни комуникации“ в МЕТРО България.

Игри, награди и признание за най-добрите

Всички участващи ресторанти и техните специалитети са представени на metro.bg, където посетителите могат да открият пълния списък на локациите и предложенията. Гостите, които изберат да се включат в кулинарното приключение, имат възможност да спечелят специални награди – ваучери за вечеря за двама или барбекю на дървени въглища.

В социалните мрежи Фейсбук и Инстаграм на МЕТРО Академия също ще се проведат игри с награди, а най-добре представилите се ресторанти ще получат специални отличия от МЕТРО България – като знак за признание и подкрепа на професионалната общност.

Инициативата цели не просто да насърчи конкуренцията, а да изгради общност от творци на вкуса, обединени от страстта към добрата храна.

Отговорност към вкуса и местните продукти

„Гастрономически пътеводител“ е продължение на програмата „Отгледано с грижа в България“, чрез която МЕТРО подкрепя малки и средни производители на храни с доказан произход още от 2017 г..

Така компанията създава устойчива екосистема между производители, ресторанти и клиенти, където качеството и отговорността към храната вървят ръка за ръка.

Продуктите на METRO Chef преминават през стриктен контрол на качество и безопасност – от доставката до съхранението. Целта е една: всяко ястие, което стига до клиента, да носи не само вкус, но и увереност в произхода си.

„Гастрономически пътеводител 2025“ кани всички, които вярват, че храната е култура, емоция и мост между хората, да тръгнат на пътешествие из вкусовете на България – разказани от онези, които превръщат готвенето в изкуство.

