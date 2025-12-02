Бърза вечеря с три продукта! Тавичката на баба

Връщате се изморени от работа, но трябва да приготвите вечеря, която да изненада цялото семейство. Нито има време за специален пазар, нито за блюдо като от готварска книга. Какво да правите? Три продукта осигуряват истинско кулитарно приключение за малки и големи - тавичката на баба.

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

- 5 средни картофа

- 4 кренвирша (или наденица по избор)

- 120 г настърган кашкавал

- 2–3 с.л. олио или масло

- сол и черен пипер на вкус

- по желание: малко чесън или подправки (чубрица, риган)

НАЧИН НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ

- Обелете и нарежете картофите на кубчета. Сварете ги за около 10 минути, докато омекнат леко.

- Нарежете кренвиршите на шайби.

- В тава или огнеупорен съд сложете картофите и кренвиршите, овкусете със сол, пипер и подправки.

- Полейте с малко олио или масло и разбъркайте.

- Поръсете обилно с настърган кашкавал.

- Печете в предварително загрята фурна на 200°C за около 15 минути, докато кашкавалът се разтопи и стане златист.

Получава се апетитно ястие – хрупкави картофи, сочни кренвирши и разтопен кашкавал. Лесно, евтино и вкусно, подходящо за бърза вечеря след работа.

