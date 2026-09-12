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Ядем кренвирши и вафли с ГМО

Ядем кренвирши и вафли с ГМО

Пестициди убиват пчелите ни, заявиха от асоциация "Биопродукти" Ядем вафли и кренвирши с ГМО. В тях соята е основен продукт, а 100% от соята, която с...

04 август | 19:10
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