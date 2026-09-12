Бърза вечеря с три продукта! Тавичката на баба
Хрупкавата златиста коричка са услажда на цялото семейство
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Хрупкавата златиста коричка са услажда на цялото семейство
Сервирайте ястието горещо, но е много вкусно и студено
Яли ли сте кренвирши, прелюбезни, яли сте всичко!
Месото е от 1 до 15 процента
Пестициди убиват пчелите ни, заявиха от асоциация "Биопродукти" Ядем вафли и кренвирши с ГМО. В тях соята е основен продукт, а 100% от соята, която с...
Легендата на българския футбол Христо Стоичков доказа, че обожава месо на скара. Камата публикува интересни снимки в официалния си профил в Инстаграм...