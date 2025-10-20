Удря ни мощна магнитна буря! Последствията

В понеделник, 20 октомври, Земята ще продължи да преживява магнитна буря, започнала на 16 октомври, става ясно от справка на Британската геоложка служба .

Според прогнозата това би трябвало да е слаба магнитна буря от ниво G1. Такива бури се случват доста често и повечето хора изобщо не усещат промени, но чувствителните към времето могат да изпитат неприятни симптоми като слабост, лека умора, главоболие, замаяност и други.

Според Meteoagent, K-индексът вече е достигнал 4 тази сутрин, а магнитна буря ще премине в 5.

По време на магнитни бури човешкото тяло изпитва допълнителен стрес. Смята се, че се появяват главоболие, раздразнителност, скокове на кръвното налягане и безсъние. За да се облекчат ефектите от геомагнитните колебания, е важно да се поддържа спокойно и стабилно ежедневие:

· избягвайте стреса, не се преуморявайте, спете поне седем часа;

· Пийте достатъчно вода – тя помага за поддържане на нормално кръвообращение и намалява умората;

· яжте леко: зеленчуци, риба, зърнени храни, храни с магнезий и витамини от група В помагат на сърцето и нервната система;

· Ограничете кафето, силния чай и алкохола, които могат да увеличат сърцебиенето.

Полезно е също да прекарвате повече време на открито, да дишате дълбоко и да правите кратки разходки. Хората със сърдечни или кръвни проблеми трябва да следят състоянието си и да приемат лекарства.

