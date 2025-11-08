НАСА разкри апокалиптичен сценарий за Земята и Слънцето

Слънцето – източникът на светлина и топлина, който поддържа живота на Земята – не е вечно. Според учените от НАСА звездата, която властва над нашата Слънчева система, вече е изгорила близо половината от своите водородни запаси. Изчисленията сочат, че след около 5 милиарда години ще настъпи нейният край. Това може да изглежда далечна перспектива, но за астрономите това е естественият етап от живота на една звезда от нейния тип.

Когато звездата се превърне в гигант

С изчерпването на водорода, основното гориво в сърцевината на Слънцето, то ще започне да се разширява. Астрономите прогнозират, че ще увеличи размера си между 100 и 150 пъти, превръщайки се в т.нар. червен гигант – звезда, чиято външна обвивка се раздува, докато ядрото се свива и нагорещява. Тази фаза ще има катастрофални последици за вътрешните планети: Меркурий и Венера ще бъдат погълнати, а Земята вероятно ще последва съдбата им.

Преди това обаче, дори без пълно поглъщане, нарастващата яркост на Слънцето ще промени радикално климата на нашата планета. Според прогнозите на НАСА океаните ще започнат да кипят, атмосферата ще се разреди, а температурите ще станат непоносими за какъвто и да е живот. Постепенно Земята ще се превърне в обгорена пустиня, лишена от въздух и вода – последна фаза преди нейното унищожение.

Последният дъх на звездата

Когато Слънцето достигне края на своята еволюция, то ще се освободи от външните си слоеве и ще създаде ослепителна планетарна мъглявина – космически облак от газ и прах, който за кратко ще озари междузвездното пространство. В сърцевината ще остане само плътното му ядро – бяло джудже, звезда не по-голяма от Земята, но с огромна плътност и температура от милиони градуси.

Това бяло джудже ще продължи да излъчва светлина още милиарди години, докато постепенно избледнява и се охлажда. Междувременно, поради загубата на маса от Слънцето, орбитите на планетите ще се отдалечат. Теоретично Земята би могла да избегне пълното си поглъщане, но според астрономите дори това няма да я спаси – тя ще остане обгорена, мъртва и безжизнена. Така ще приключи историята на света, какъвто го познаваме – не с внезапен взрив, а с бавно угасване на нашето Слънце.

