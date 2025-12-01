Разкриха 4 полезни свойства на меда

Медът е познат на човечеството от хиляди години: бил е познат в древен Египет, Китай и Гърция, използван е както като сладко, така и като лекарство. Днес за ползите му се говори почти толкова аксиоматично.

Медът съдържа приблизително 200 съединения, включително въглехидрати, протеини, минерали, ензими, ароматни съединения, аминокиселини, витамини и полифеноли. Смята се, че компонентите на меда имат антиоксидантни, противоракови, антибактериални, противовъзпалителни, антидиабетни и заздравяващи рани свойства.

Доказани ползи за здравето от меда

Антиоксидантна активност

Медът съдържа фенолни и флавоноидни съединения, които могат да намалят оксидативния стрес. Това е състояние, при което тялото натрупва излишни свободни радикали, които увреждат клетките и ускоряват стареенето и заболяванията. Изследванията показват , че консумацията на мед увеличава плазмения антиоксидантен капацитет, който е способността на кръвта да неутрализира свободните радикали и да предпазва клетките от увреждане.

Антимикробни и лечебни свойства

Медът има мощен антимикробен ефект и насърчава ускореното заздравяване на рани и изгаряния. Поради много високото си съдържание на захар, медът създава осмотичен ефект. Той буквално „издърпва“ вода от бактериите, дехидратирайки ги. Медът също така има ниско pH, което означава, че е киселинна среда, в която повечето вредни микроорганизми просто не могат да оцелеят. Когато е изложен на влага, например върху рана, медът произвежда водороден пероксид, който действа като естествен антисептик.

Ползи за сърцето и кръвоносните съдове

Някои проучвания показват, че заместването на обикновената захар с мед може да бъде полезно за здравето на сърцето, особено при редовна и дългосрочна консумация. Когато млади, здрави мъже са яли 70 грама мед дневно в продължение на шест седмици, нивата на общия им холестерол, „лошия“ холестерол (LDL) и триглицеридите са намалели значително. В същото време нивата на „добрия“ холестерол (HDL) са се увеличили. Едно проучване установи, че нивата на кръвната захар се повишават по-малко след консумация на мед , отколкото след консумация на обикновена захар, а глюкозният толеранс се е подобрил.

Ползи при настинки

Има доказателства, че медът е полезно средство при настинки. Той помага за успокояване на болки в гърлото, намаляване на интензивността на кашлицата и като цяло облекчава симптомите на инфекции на горните дихателни пътища.

