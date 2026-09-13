Откриха ново полезно свойство на кофеина
Въздействието му може да се простира далеч отвъд простото повишаване на бодростта
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Въздействието му може да се простира далеч отвъд простото повишаване на бодростта
Медът съдържа приблизително 200 съединения
Богати са на хранителни вещества и могат да осигурят редица ползи за здравето
Задължително трябва да го включите в домашната си аптечка
Ето ги и тях
5 неща, които трябва да знаете за него
Куркумата съдържа активен съставен елемент, наречен куркумин
Те са чудесен заместител на захарта
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Първите известни споменавания на това растение датират от преди повече от 2500 години
Те филтрират електросмога, зареждат тялото, дават и самочувствие
Изследователи от Калифорнийския университет в Лос Анджелис са проучили въздействието на плода върху червата
Европейската му родина е Германия
Лекарите продължават да обсъждат лечебните му свойства
Има противоракови свойства, намалява риска от високо кръвно и помага при алергии
В много култури на камъка се приписват серия мистични свойства
Имат чудодейни свойства срещу вируси и инфекции
Растението се счита за един от най-старите дървесни видове