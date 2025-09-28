Лекар посочи главните полезни свойства на гъбите

Гъбите имат редица ползи за здравето,

от борба с възпаленията до подпомагане на здравето на червата,

като осигуряват на тялото витамини и минерали.

Докторът по медицина, невролог и експерт по мозъчно здраве Хайди Моуад очерта всички основни ползи от консумацията на гъби в статия за VeryWell Health.

1. Борят се с възпалението

Гъбите имат противовъзпалителни свойства, които могат да намалят риска и тежестта на възпалителни заболявания.

Гъбите съдържат няколко различни биоактивни метаболита - вещества, произвеждани по време на храносмилането. Именно те са отговорни за противовъзпалителния ефект на гъбите.

2. Съдържат антиоксиданти

Гъбите са източник на естествени антиоксиданти. В частност, различни компоненти и странични продукти от гъбите имат антиоксидантен ефект върху организма.

3. Помагат за намаляване на нивата на холестерола

Консумацията на гъби помага за намаляване на холестерола и липидите (мазнините).

Химичните компоненти в различните видове гъби могат да се свързват с мазнини и холестерол, отстранявайки ги от тялото, а гъбните ензими могат да понижат нивата на холестерола в кръвта, като разграждат вредните мазнини.

4. Подпомагат здравето на червата

Гъбите съдържат фибри и бета-глюкани, които са полезни за здравето на червата. Тези компоненти подпомагат храносмилането и могат също така да предотвратят запек.

5. Контролират кръвното налягане

Гъбите се считат за хранително антихипертензивно средство, защото са богати на съединения, понижаващи кръвното налягане: ергостерол, полифеноли, терпени, терпеноиди, полизахариди и протеини.

6. Имат антивирусни и антибактериални свойства

Изследванията показват, че гъбите могат да стимулират имунната система и да проявяват антимикробни свойства, които помагат за предпазване от различни инфекциозни заболявания. Някои от тези антимикробни ефекти може да се дължат на хранителните вещества, открити в гъбите.

Смята се също, че гъбите съдържат химикали, които могат да потиснат растежа на микроорганизми.

7. Безопасни за диабетици

Гъбите са с много ниско съдържание на глюкоза и други захари, което ги прави здравословна и засищаща храна, която не причинява бързо покачване на кръвната захар.

Освен това изследванията показват, че гъбите могат да понижат нивата на кръвната захар и да увеличат производството на инсулин при някои хора.

