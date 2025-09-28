Лекар посочи главните полезни свойства на гъбите

Гъбите имат редица ползи за здравето,
от борба с възпаленията до подпомагане на здравето на червата,
като осигуряват на тялото витамини и минерали.
Докторът по медицина, невролог и експерт по мозъчно здраве Хайди Моуад очерта всички основни ползи от консумацията на гъби в статия за VeryWell Health.
1. Борят се с възпалението
Гъбите имат противовъзпалителни свойства, които могат да намалят риска и тежестта на възпалителни заболявания.
Гъбите съдържат няколко различни биоактивни метаболита - вещества, произвеждани по време на храносмилането. Именно те са отговорни за противовъзпалителния ефект на гъбите.
2. Съдържат антиоксиданти
Гъбите са източник на естествени антиоксиданти. В частност, различни компоненти и странични продукти от гъбите имат антиоксидантен ефект върху организма.
3. Помагат за намаляване на нивата на холестерола
Консумацията на гъби помага за намаляване на холестерола и липидите (мазнините).
Химичните компоненти в различните видове гъби могат да се свързват с мазнини и холестерол, отстранявайки ги от тялото, а гъбните ензими могат да понижат нивата на холестерола в кръвта, като разграждат вредните мазнини.
4. Подпомагат здравето на червата
Гъбите съдържат фибри и бета-глюкани, които са полезни за здравето на червата. Тези компоненти подпомагат храносмилането и могат също така да предотвратят запек.
5. Контролират кръвното налягане
Гъбите се считат за хранително антихипертензивно средство, защото са богати на съединения, понижаващи кръвното налягане: ергостерол, полифеноли, терпени, терпеноиди, полизахариди и протеини.
6. Имат антивирусни и антибактериални свойства
Изследванията показват, че гъбите могат да стимулират имунната система и да проявяват антимикробни свойства, които помагат за предпазване от различни инфекциозни заболявания. Някои от тези антимикробни ефекти може да се дължат на хранителните вещества, открити в гъбите.
Смята се също, че гъбите съдържат химикали, които могат да потиснат растежа на микроорганизми.
7. Безопасни за диабетици
Гъбите са с много ниско съдържание на глюкоза и други захари, което ги прави здравословна и засищаща храна, която не причинява бързо покачване на кръвната захар.
Освен това изследванията показват, че гъбите могат да понижат нивата на кръвната захар и да увеличат производството на инсулин при някои хора.
