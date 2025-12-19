Диетолози посочиха 4 топ предимства на пиенето на кафе

Пиенето на кафе има редица ползи, много от които са свързани с антиоксиданти, известни като полифеноли, които са с противовъзпалителни свойства. Тези мощни антиоксиданти могат да намалят оксидативния стрес и да поддържат функцията на различни органи. Списание „Марта Стюарт“ е определило четири основни ползи от кафето.

Здраве на мозъка

Диетологът Лорън Слейтън казва, че кафето помага за краткосрочното когнитивно функциониране и продължителността на вниманието, а също така може да има невропротективни ефекти.

Диетологът Силвия Клингер отбеляза, че освен че подобрява бдителността, паметта и когнитивните способности, кафето намалява риска от депресия и може да предпазва от невродегенеративни заболявания като болестта на Паркинсон и Алцхаймер.

Здраве на сърцето

И двамата експерти са съгласни, че умерената консумация на кафе намалява риска от сърдечни заболявания и инсулт, както и риска от смърт от сърдечни проблеми.

Здраве на черния дроб

Кафето е свързано с намален риск от чернодробни заболявания, включително мастна чернодробна болест и цироза, казва Клингер. Кафето е свързано и с намален риск от рак на черния дроб и дебелото черво, казва Слейтън - последният вид рак става все по-често срещан, особено сред младите хора.

Подобрява метаболизма

Проучванията показват, че хората, които пият кафе, имат намален риск от развитие на диабет тип 2, казва Клингер.

Колко кафе можете да пиете на ден?

И двамата диетолози препоръчват умерена консумация на кафе - не повече от 400 милиграма кофеин на ден. Слейтън обаче отбелязва, че дори една чаша може да причини нервност у някои хора. „Това е въпрос на толерантност и има индивидуални различия“, потвърждава тя.

Клингер препоръчва три или четири чаши, или около 300-400 милиграма кофеин, за да се увеличат максимално ползите за здравето и да се сведат до минимум значителните рискове.

Мета-анализ на ползите за здравето от консумацията на кафе, публикуван в BMJ, заключава, че „консумацията на кафе в нормални количества изглежда като цяло безопасна, като обединените оценки показват най-голямо намаляване на риска за различни здравни резултати при три до четири чаши на ден и е по-вероятно да е от полза за здравето, отколкото да навреди“.

Мога ли да добавя сметана и захар към кафето?

„Самото кафе, без добавки, има ползи за здравето. Захарта, рафинираните масла и подсладителите нямат“, казва Слейтън.

Тя заема твърда позиция по отношение на намаляването на положителните ефекти на кафето, като препоръчва добавянето на малко органично мляко като алтернатива на обикновеното черно кафе.

Клингер предупреждава, че добавянето на излишни мазнини, калории и захар може бързо да превърне кафето във висококалорична напитка, увеличавайки риска от покачване на тегло. Що се отнася до вкуса, тя предлага използването на натурални съставки като екстракт от канела, ванилия или бадем, неподсладено какао на прах, стевия и малко количество кленов сироп. Тя също така препоръчва на клиентите си да опитат ледено кафе, което има по-ниска киселинност и по-сладък вкус.

Кога да пием кафе

За да се избегне нарушаване на съня, и двамата диетолози казват, че е най-добре да се пие кафе сутрин. „Кафето има дълъг период на полуразпад. То остава в организма ни по-дълго, отколкото повечето хора си мислят. Препоръчвам на клиентите да спрат да пият кафе след обяд“, обяснява Слейтън.

Клингер идентифицира „магически прозорец“ между 9:30 и 11:30 ч. сутринта, който според нея е идеален за максимизиране на енергията, без да се нарушава естественият ритъм на кортизола. Тя също така препоръчва пиенето на кафе преди тренировка, тъй като това може да помогне за повишаване на производителността и издръжливостта.

Клингер предупреждава да не се пие кафе на празен стомах, тъй като то може да раздразни стомаха и да доведе до киселинен рефлукс или подуване на корема. Може също да причини рязък скок в нивата на кортизол, което да доведе до нервност или внезапен спад на енергията.

