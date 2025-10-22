Магнитните бури на 22 октомври. Ще има ли удар днес?

Магнитната буря, която започна на 16 октомври, приключи и днес, 22 октомври, магнитното поле на Земята ще бъде относително спокойно, става ясно от справка на Британската геоложка служба .

Според експерти високоскоростният поток от короналната дупка на Слънцето започва да отслабва. Очаква се параметрите на слънчевия вятър бавно да се върнат към фоновите си нива през 22 и 23 октомври.

Въпреки че скоростта на слънчевия вятър ще остане висока, с периоди на активност, все още възможни днес, геомагнитната среда ще остане предимно спокойна.

Според Meteoagent K-индексът ще бъде на ниво до 3, а магнитната буря ще започне на ниво 5.

Магнитни бури - какво е важно да знаем

Магнитните бури възникват, когато потоци от заредени частици от Слънцето взаимодействат с магнитното поле на Земята. Такива смущения най-често се свързват със слънчеви изригвания и изхвърляния на коронална маса. Когато частиците достигнат нашата планета, те причиняват колебания в магнитосферата, които могат да повлияят не само на технологиите, но и на човешкото благосъстояние.

Смята се, че по време на магнитни бури, хората, чувствителни към времето, често изпитват главоболие, слабост, раздразнителност, скокове на кръвното налягане или проблеми със съня. Хората със сърдечно-съдови или хронични заболявания са особено податливи.

