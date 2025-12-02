РЗИ алармира. Рязко увеличение на една болест

Увеличение на случаите на варицела.

31 случаия са регистрирани във Великотърновска област за седмица. Това показва справка с бюлетина на Регионалната здравна инспекция. За сравнение в средата на ноември заболелите са били 13. Най-много заразени има в община Велико Търново – 20, случаи има още в общините Полски Тръмбеш, Стражица, Горна Оряхоивца и Елена.

Здравните власти уверяват, че епидемиологичната картина е спокойна и няма място за притеснение. Заболелите са основно деца в предучилищна и училищна възраст.

Според бюлетина на РЗИ в периода 24-30 ноември в областта са отчетени още 6 случая на ентероколити, 1 на Хепатит Б, 4 на COVID-19 – 4, 1 на туберкулоза, 2 на Хепатит С и 37 на остри респираторни заболявания

