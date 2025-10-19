Тайната падна! Ето защо да пиете зелен чай сутрин

Учени съобщиха, че зеленият чай може не само да регулира нивата на кръвната захар, но и да подпомага изгарянето на мазнини и запазването на мускулната маса. Новото изследване, публикувано в списание Cell Biochemistry & Function и цитирано от ScienceDaily, сочи, че при опити с животни чаят значително подобрява метаболизма, без да оказва неблагоприятно въздействие върху здравите организми.

Изгаряне на мазнини и метаболитен ефект

Екипът, ръководен от д-р Розмари Отън, е изследвал ефектите на зеления чай върху затлъстяването, като е подложил мишки на висококалорична диета в продължение на четири седмици. След това част от животните са получавали екстракт от зелен чай в продължение на още 12 седмици. Резултатите показват, че напитката подобрява метаболизма и регулира кръвната захар, като спомага за по-добро изгаряне на мазнините.

Дозата, използвана в опита - 500 мг на килограм телесно тегло, съответства на около три чаши зелен чай дневно при хората. Според учените, това количество може да бъде ефективно при затлъстяване, тъй като чаят насърчава загубата на тегло само при животни с натрупани мазнини. Подобни резултати бяха отчетени и в предишно проучване от European Journal of Nutrition през 2022 г., когато се наблюдава намаляване на телесното тегло с 30% при мишки, консумирали зелен чай. „Ако човек загуби дори между 5 и 10% от телесното си тегло, това е много значимо постижение“, отбелязва професор Отън.

Мускулна защита и потенциал за хората

Едно от най-интересните открития е, че зеленият чай предпазва мускулната тъкан от атрофия, която често съпътства затлъстяването. Изследователите са установили, че чаят запазва нормалната структура на мускулните влакна, докато при животни, хранени с висококалорична диета без зелен чай, те се свиват. Този ефект вероятно е свързан с действието на адипонектин – протеин, произвеждан от мастните клетки, който има противовъзпалителни и метаболитни функции.

Проф. Отън уточнява, че чаят не води до отслабване при слабите животни, което подсказва, че ефектът му се проявява най-силно в условия на излишък на калории. „Той насърчава загубата на тегло при затлъстели организми, но запазва баланса при здравите. Това означава, че вероятно е необходима богата на хранителни вещества среда, за да се прояви действието му“, казва тя. Въпреки окуражаващите резултати, изследователите предупреждават, че е рано да се определя точна и безопасна доза за хората. „Най-полезен е редовният, умерен прием – както в Япония, където пиенето на зелен чай е част от всекидневието и нивата на затлъстяване остават ниски“, заключава Отън.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com