ЕС взима голямо решение за шофьорските книжки

До края на десетилетието в целия Европейски съюз (ЕС) ще бъде въведена единна дигитална шофьорска книжка, която ще замени хартиените и пластмасови варианти. Новият електронен документ ще бъде признат във всички 27 държави членки и ще бъде достъпен директно от смартфон.

Очаква се Европейският парламент да потвърди актуализацията на правилата за шофьорските книжки в рамките на гласуване във вторник, пише "Блиц". Промените имат за цел да улеснят гражданите и да подобрят безопасността по пътищата, като същевременно гарантират, че шофьори, лишени от права в една държава, няма да могат да карат в друга.

Европейската шофьорска книжка ще бъде унифициран документ, който ще улесни както водачите, така и правоприлагащите органи. С нея ще бъде възможно незабавно подновяване на изтекло разрешително без допълнителна бюрокрация.

Ако книжката бъде отнета в една държава, това ще важи автоматично за целия Европейски съюз – така се прекратява практиката нарушителите да продължават да шофират в други страни.

Освен това гражданите, които се преместват да живеят в друга страна от ЕС, няма да бъдат длъжни да си издават ново местно разрешително.

Новата европейска книжка ще позволи на водачите с категория „B“ да управляват мотоциклети до 125 куб. см в целия Европейски съюз.

Белгийският министър на мобилността Жан-Люк Крюке вече предложи бъдещата дигитална книжка да бъде интегрирана със системи за безопасност в автомобилите. Според идеята, ако книжката бъде временно отнета или анулирана, превозното средство няма да може да бъде стартирано.

Експертите посочват, че подобно решение би изисквало всички автомобили да бъдат оборудвани с електронни блокировки и постоянна интернет връзка, което прави реализацията му в близките години трудна. Въпреки това, въвеждането на дигиталната шофьорска книжка се разглежда като една от най-важните стъпки към единен цифров транспортен пазар в Европа.

