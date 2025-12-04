Ето го раят за пенсионерите. До България е

International Living публикува своя Годишен глобален индекс за пенсиониране, който оценява най-добрите дестинации в света за пенсионери на базата на фактори, като разходи за живот, здравеопазване, жилище, визи, климат и лекота на интеграция, предаде dbr.bg.

Новият номер 1 за 2026 г. е слънчева страна в Южна Европа, чиито хиляди живописни острови са я превърнали в гореща туристическа дестинация, но според International Living, тя има всичко необходимо и за постоянен престой.

„Издигането на Гърция до номер едно бележи промяна в пенсионния пейзаж на Европа“, казва Дженифър Стивънс, изпълнителен редактор на International Living.

„В продължение на години Португалия и Испания водеха, но последните промени във визите и нарастващите разходи карат пенсионерите да търсят другаде. Гърция сега предлага това, което мнозина търсят - красива, приветлива и достъпна европейска база с добри възможности за пребиваване и начин на живот, който се усеща богат във всяко едно отношение.“

CNN предоставя поглед към най-предно класираните държави в индекса за 2026 г., който се основава на последни данни, както и на информация от глобалната мрежа на International Living от над 200 експерти и емигранти.

Програмата „Златна виза“ на Гърция, която предоставя разрешение за пребиваване на чужденци, направили минимална инвестиция в недвижими имоти от 250 000 евро, е една от най-достъпните в Европа, според International Living.

Страната получава високи оценки по отношение на климата, здравеопазването и жилищното настаняване.

Панама е лидер сред всички страни в категорията визи/пенсионни обезщетения на индекса.

Тя отдавна привлича американски пенсионери, а нейната програма Pensionado предлага впечатляващи отстъпки: 50% за забавления, 30% за транспорт, 25% за самолетни билети, 15% от медицинските сметки и много други - от електричество до хранене навън.

Коста Рика е №1 в категорията „Климат“ на индекса, като това е страна, която приема околната среда сериозно. Цели 25% от сушата ѝ е защитена дъждовна гора, твърди International Living, а 99% от енергията ѝ идва от възобновяема енергия.

„Тя е и една от малкото държави, които са обърнали процеса на обезлесяване, дом на 10 000 растителни вида и 850 вида птици“, се казва в изданието.

Полуостров Никоя в Коста Рика е една от само петте „сини зони“ в света - региони, известни с дълголетието на своите жители.

Португалия е на второ място след Франция в категорията Здравеопазване на индекса и също така получава високи оценки по климат и развитие/управление.

Страната е прекратила програмата си „Златна виза“ за жилищно строителство, но други инвестиционни визи остават. International Living казва, че за повечето пенсионери, които се интересуват от преместване в страната, „стандартната виза D7 „пасивен доход“ е идеална — изискваща доказателство за стабилен доход, а не големи инвестиции (само 1011 долара на месец).“

„Един милион американци и канадци вече наричат ​​Мексико свой дом – най-голямата северноамериканска емигрантска популация навсякъде по Земята“, казват от International Living.

Мексико получава високи оценки в категориите за визи/пенсионни обезщетения и развитие и управление.

Докладът на International Living казва, че „магистралите са отлични, интернетът е бърз, а инфраструктурата е модерна. Добавете към това забележително ниска цена на живот, първокласно здравеопазване и лесен път до получаване на местожителство.

Категорията с най-висок резултат в индекса на Италия беше рейтингът за афинитет, който се отнася до лекотата на интеграция и това, което International Living нарича „интуиция“, тъй като това е решение, което „включва сърцето и главата“.

Също така се представя добре в категорията „Здравеопазване“, като изравнява резултата на Гърция от 89 от 100.

International Living хвали „известното универсално здравеопазване“ на Франция, като му дава резултат от 97 - най-високият от всички страни в индекса.

Въпреки това, френските законодатели в момента обмислят предложение за прекратяване на безплатното здравеопазване за чуждестранните пенсионери и задължаване те да плащат минимална вноска.

Какъвто и да е резултатът, Франция вероятно ще остане много привлекателна дестинация за пенсионерите, с печелившата си комбинация от климат, култура и кухня.

Здравеопазването (94) и рейтингът за афинитет (90) са категориите, в които Испания се представя най-добре, докато резултатите на разходите за живот (75) са малко по-слаби.

Каталуния пък има собствена система за обществено здравеопазване, до която може да има достъп всеки от жителите ѝ.

Тайланд е една от дестинациите с най-висок резултат в категорията „разходи за живот“, като само Виетнам и Шри Ланка са по-напред. Страната се представя добре и по отношение на климата, развитието и управлението.

Цената на живот (94) и развитието и управлението (90) са категориите, в които Малайзия получава висок резултат, но има сравнително нисък (45) в класацията за афинитет.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com