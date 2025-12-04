Голямо разбъркване в Гърция! Неочакван ход на бивш премиер

Бившият гръцки премиер Алексис Ципрас представи снощи в театър „Палас“ в Атина мемоарната си книга „Итака“ и намекна за предстоящо създаване на нова лява партия, съобщи гръцката телевизия Скай. В гръцкото медийно пространство вече от седмици се носят очаквания, че Ципрас, който беше начело на правителството на лявата партия СИРИЗА в периода 2015-2019 г., подготвя собствен политически проект, след като през октомври напусна парламента и групата на СИРИЗА.

Ципрас атакува опозицията и заговори за „самоорганизиране“

На представянето на книгата си бившият премиер отправи остри критики към настоящата опозиция и прогнозира образуването на нова партия чрез „самоорганизиране на гражданите“. Той определи сегашната лява и лявоцентристка опозиция като „партии, обградени в самодоволството си и с лидери, които създават усещането, че малко ги интересува дали днешното правителство на Нова демокрация ще спечели и трети мандат. Стига да са на постовете си“.

Ципрас подчерта, че за събитието не са били отправяни лични покани към официални лица и че никой от присъстващите парламентаристи не е седял на първия ред, а всички на балкона. „Оттук-нататък ще отправим покани към всички, но няма да има резервирано първо място за никого“, заяви той.

Обещание за „политически голям взрив“

Бившият премиер прогнозира „нов политически голям взрив, който ще пренареди коренно днешното политическо съотношение и ще изведе на сцената нови политически формации“.

В същото време той даде ясно да се разбере, че не говори за сближаване на фракциите на някогашната обединена СИРИЗА. „Обществото не се интересува от това. За притесненията, за егоизмите, за амбициите, за отцепванията, за прехвърлянията. Нито се вълнува от импровизирани и закъснели обединения, действия за тяснопартийно оцеляване. Обществото се интересува и жадува за алтернативна перспектива. Обществото се интересува да спре режимът на олигархията“, заяви Ципрас.

На представянето присъстваха 20 депутати от СИРИЗА и 9 от отцепилата се „Нова левица“, включително лидерите им Сократис Фамелос и Алексис Харицис. Всички бяха настанени на балкона, а телевизия Скай отбеляза, че думите на Ципрас са предизвикали объркване и недоволство сред тях.

ПАСОК реагира остро

От лявоцентристкото движение ПАСОК, което след разцеплението в СИРИЗА вече е най голямата опозиционна сила в парламента, реагираха остро на изказването на Ципрас. От партията го обвиниха, че е предпочел да атакува опозицията вместо правителството. ПАСОК припомня, че Ципрас има „история на поражения от Нова демокрация и че политическите инициативи, които обслужват правителството, не помагат, защото Нова демокрация не може да падне от власт по начина, по който се е разрастнала“.

Наследството на криза, меморандуми и разочарована левица

Ципрас, някогашният лидер на гръцката Коалиция на радикалната левица, управляваше страната в периода 2015 2019 г. – години на най тежките икономии, наложени от международните кредитори. Той беше принуден да приеме меморандумите, които оставиха трайни негативни спомени в гръцкото общество заради драматичния спад на жизнения стандарт.

След загубата на изборите през 2019 г. и последвалото второ поражение през 2023 г. Ципрас се оттегли от лидерския пост в СИРИЗА. Продължаващият спад в подкрепата на партията обаче кара част от привържениците на левицата да си спомнят с носталгия за харизматичното му лидерство – а намеците му за нов политически проект подхранват очаквания за предстоящи промени в гръцката левица.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com