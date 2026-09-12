Голямо разбъркване в Гърция! Неочакван ход на бивш премиер
Алексис Ципрас представи книгата си „Итака“ и обеща политически „голям взрив“
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Алексис Ципрас представи книгата си „Итака“ и обеща политически „голям взрив“
Нова демокрация е с 20 процентни пункта повече от опозиционната СИРИЗА
Партията на Мицотакис води с 11 пункта
Приключи предизборната кампания в Гърция и днес в страната е ден за размисъл
Партията на Мицотакис спечели близо 40% на вчерашните извънредни парламентарни избори
Борисов и Алексис Ципрас ще дадат днес началото на изграждането на междусистемната газова връзка между България и Гърция
Над 15 хиляди гръцки компании са се прехвърлили в България
Интерконекторът между двете страни е един от приоритетните проекти за Европейския съюз
Готвят създаването на Висш съвет за сътрудничество между Атина и Скопие
Премиерите на Северна Македония и Гърция – Зоран Заев и Алексис Ципрас, получиха награда на Мюнхенската конференция за сигурност – "Евалд фон Клайст"....
Лауреатката на Нобелова награда за мир Уидед Бушамауи е номинирала официално премиерите на Гърция и Република Македония Алексис Ципрас и Зоран Заев за...
Гръцкият премиер Алексис Ципрас разреши строителството на първата джамия в столицата Атина след Освобождението от Османско робство през 1829 г., съобщ...
По време на официалния обяд с гръцката делегация продължихме дискусията за сътрудничеството ни в различни сфери като енергетиката, транспорта и туризм...
България и Гърция са пример за конструктивни взаимоотношения и чрез сътрудничество могат да защитят интересите си. Това каза гръцкият премиер Алексис...
Всички министри и от България и Гърция полагат огромни усилия територията на двете страни да бъде място на сигурност, сътрудничество и просперитет. То...
Гръцкият премиер Алексис Ципрас пристигна с шестима от министрите си в София за съвместно заседание на двете правителства. По време на съвместно засе...
Правителствата на София и Атина слагат енергийните проекти на масата "Булгартрансгаз", "Посейдон" и "Едисон" инвестират в съоръжението в Александрупо...
Стачки отново блокираха транспорта в Гърция. Протестните действия са насочени срещу приватизацията на държавни компании, съобщава БНР. Правителството...
Проф. Атанас Тасев, енергиен експерт С изявлението си след преговорите с гръцкия премиер Алексис Ципрас в Атина руският президент Владимир Путин на п...
Русия ще бъде принудена да отговори на разполагането на американската система за ПРО в Румъния. За това е заявил руският президент Владимир Путин по в...