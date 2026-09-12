Всичко за Алексис Ципрас

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И Станишев на срещата с Ципрас

И Станишев на срещата с Ципрас

По време на официалния обяд с гръцката делегация продължихме дискусията за сътрудничеството ни в различни сфери като енергетиката, транспорта и туризм...

01 август | 17:05
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