Драматична ситуация в Гърция! Огромни щети, пътища са под вода, откъснати са села

Циклонът, който обхвана континентална Гърция, се движи към островите в Егейско море. Има наводнени пътища.

Огромни щети нанесе тази нощ циклонът в островите в Йонийско море. Драматична е ситуацията на остров Корфу, заявиха местните власти, предава БНР. Поради наводнени пътища няколко села са откъснати. Скъса се бент на река и водата заля обработваеми земи. Наводнени са приземни етажи на къщи и магазини. Затворени са училищата на острова.

В района на Агринио са наводнени пътища, откъснати са села, има проблеми със електрозахранването.

Без ток е голяма част от град Лариса.

Със съобщения по мобилните телефони Гражданска защита предупреждава жителите на Пелопонес и Северна Гърция за очаквани до няколко часа силни дъждове с риск за наводнения.

Циклонът се насочва и към островите в Егейско море, където се очакват днес и градушки.

Засега морският транспорт не е засегнат. По разписание се движат фериботи и кораби.

Според синоптиците лошото време ще продължи до събота. Фермерите взеха предпазни мерки за стадата. Яхти и риболовни лодки остават на брега.

Пътна полиция затвори наводнените участъци и увеличи екипите за контрол на трафика.

