Фермерите в Гърция отварят пътища, но държат границите затворени

Фермерите в Гърция започват постепенно да отварят пътища в страната, но пълната блокада на границите остава в сила. Промяната в поведението им идва след насрочената среща във вторник с премиера Кириакос Мицотакис, която доведе до жестове на т.нар. добра воля по основните пътни артерии, предаде БНР.

От района на Серес заявиха, че на граничния пункт Промахон е възможно да бъдат спирани само товарните автомобили, докато леките коли да бъдат пропускани. За границите със Северна Македония и Турция обаче не се очаква сваляне на блокадата и движението остава напълно ограничено.

Магистралата Солун-Атина продължава да е с няколко действащи блокади, като на повечето места движението е спряно и в двете посоки. В израз на готовност за преговори земеделците оставиха отворени обходните маршрути, но трафикът по тях остава силно натоварен, основно от ТИР-ове, за което предупреждава и полицията.

Ръководителите на няколко блокади обявиха, че от обяд ще бъдат пуснати за движение по няколко ленти от магистралата, включително в посока Александруполис – Солун, където ще се пропускат леки автомобили и туристически автобуси. Блокадата по пътищата официално остава обявена до утре сутрин, но още от днес започва изтегляне на трактори от пътното платно, като фермерите остават в готовност да затварят трасета за няколко часа при нужда.

Гръцките власти препоръчват днес да се избягват дълги пътувания в страната заради продължаващите ограничения и силно затруднения трафик.

