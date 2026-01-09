Пълна блокада в Гърция - фермерските протести удрят трафика и транзита

В сила са 48-часови блокади на гръцките фермери по повечето гранични пунктове на страната, както и по ключови пътни артерии в Гърция, което сериозно затруднява вътрешния и международния трафик. Протестите са част от ескалиращото недоволство на земеделските производители и засилват напрежението в транспортната система на страната.

През граничните пунктове Промахон-Кулата и Ексохи-Илинден е спряно движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона, като леките автомобили преминават с ограничения. През Орменион-Капитан Петко войвода движението е напълно преустановено за всички видове превозни средства, което води до натрупване на автомобили от двете страни на границата.

Сериозни затруднения има и във вътрешността на страната. По магистралата Солун-Атина са разположени около 10 блокади, които обхващат не само основното трасе, но и обходни маршрути, използвани от шофьорите за заобикаляне на протестите. Това на практика парализира движението между Северна и Южна Гърция.

Напълно блокирано е и преминаването през ключовия тунел Темби, разположен преди Лариса – стратегически пункт за транспортния поток по направлението север-юг. За неопределено време е спряно и движението по магистралата Егнатия между Александруполис и Солун, което допълнително затруднява трафика към Северна Гърция и пристанищата в региона.

Гръцките власти предупреждават за продължаващи затруднения и призовават пътуващите да следят актуалната информация, тъй като няма яснота кога блокадите ще бъдат вдигнати и дали протестните действия няма да бъдат удължени.

