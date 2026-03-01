Нови мощни атаки! Израел удря „в сърцето“ на Техеран

Израелската армия обяви, че в момента провежда масирано въздушно нападение „в сърцето“ на Техеран. Новината бе разпространена от Ройтерс, а от Израелските сили за отбрана съобщиха, че операцията е част от широкомащабен военен план срещу иранското ръководство.

В официално изявление ЦАХАЛ посочва, че върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей е бил убит в рамките на операция на израелските военновъздушни сили. По-рано днес израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че „справедливостта е възтържествувала“ по повод смъртта на иранския лидер.

Армията добави, че през последното денонощие са били нанесени удари в широк диапазон, целящи да „разчистят пътя към Техеран“. По този начин израелските сили заявяват, че атаките не са изолирани действия, а част от координирана кампания с ясно стратегическо направление към столицата на Иран.

Операцията бележи нов етап в ескалацията на конфликта, след като ударите вече са насочени директно към центъра на политическата и военната власт в страната.

