След смъртта на Хаменей - нови израелски удари и ирански заплахи

Израел обяви нова серия въздушни удари срещу цели в Иран, часове след като бе потвърдена смъртта на върховния лидер аятолах Али Хаменей при съвместна американско-израелска операция. Новината предизвика силни реакции в Техеран и повиши опасенията от мащабна дестабилизация в Близкия изток. Иранската Революционна гвардия заплаши с безпрецедентен ответен удар. Ситуацията се развива стремително на фона на вече изострено военно противопоставяне.

Нова вълна удари и предупреждения за възмездие

Израелската армия съобщи, че сутрешните удари са били насочени срещу ирански балистични ракети и системи за противовъздушна отбрана. Според информация на Ройтерс ирански държавни медии са потвърдили експлозия в Техеран в ранните часове на деня.

В официално изявление Ислямската революционна гвардия обяви, че въоръжените сили на страната „скоро ще отвърнат с най-голямата си офанзивна операция досега“ срещу американски бази и Израел. Тонът на посланието подсказва готовност за ескалация отвъд досегашните ограничени удари.

Реакции по улиците и спорна информация от социалните мрежи

След съобщенията за смъртта на Хаменей в Техеран, Карадж и Исфахан са били забелязани групи хора, излезли по улиците. В социалните мрежи се разпространиха видеоклипове, показващи предполагаеми празненства на различни места в страната. Ройтерс отбелязва, че автентичността на тези записи не може да бъде независимо потвърдена.

По данни на двама американски източници и служител, запознат с операцията, САЩ и Израел са координирали действията си така, че атаката да съвпадне със среща на Хаменей със негови близки сътрудници. Ирански държавни медии съобщиха, че върховният лидер се е намирал в офиса си по време на удара. Според същите източници при атаката са загинали и членове на неговото семейство.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи Хаменей като „един от най-злите хора в историята“ в публикация в социалната мрежа Трут соушъл. „Това е справедливост не само за народа на Иран, но и за всички велики американци и хората от много страни по света, които са били убити или осакатени от Хаменей и неговата банда кръвожадни бандити“, написа той след потвърждаването на смъртта му.

Иранската държавна агенция ИРНА съобщи и за смъртта на генерал-майор Мохамад Пакпур, който наскоро бе поел командването на Революционната гвардия. Загинал е и Али Шамхани - дългогодишна фигура в иранските структури за сигурност, който по-рано бе ранен в хода на военните действия.

Временно управление и надпревара за наследник

След ликвидирането на върховния лидер е сформиран временен съвет за управление на страната, съгласно законодателството на Ислямската република. В него влизат действащият президент Масуд Пезешкиан, председателят на съдебната власт Голамхосейн Мохсени-Еджеи и представител на Съвета на пазителите, определен от Съвета за целесъобразност.

Според иранската конституционна процедура Съветът на експертите трябва „колкото е възможно по-скоро“ да избере нов върховен лидер. Междувременно напрежението в страната остава високо, а заплахите за ответни удари засилват опасенията от по-широк регионален конфликт с непредвидими последици.

