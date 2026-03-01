Мощни експлозии в Дубай след нощни удари

Си Ен Ен съобщава тази сутрин, че екип на телевизията на място в Дубай е чул три силни експлозии в ранни зори, последвани минути по-късно от нова серия взривове. До момента няма информация за пострадали. Не е ясно дали при последните детонации е бил поразен конкретен обект.

Жители на емирството съобщиха, че при събуждането си са видели гъсти черни облаци дим над района на пристанище Джебел Али. Димът е бил резултат от по-ранни нощни удари, за които властите вече потвърдиха частична информация.

По данни на местните власти отломки от въздушно прехващане над района Бизнес Бей са предизвикали пожар в едно от корабните места на Джебел Али - основното търговско пристанище на Дубай. Инцидентът е станал часове преди последната серия експлозии.

„Властите в Дубай потвърждават, че отломки, получени в резултат на въздушно прехващане, са причинили пожар на едно от корабните места в пристанище Джебел Али“, се посочва в официално съобщение на медийната служба на Дубай, публикувано в социалните мрежи.

От Дубайската гражданска защита заявиха, че екипите им са реагирали незабавно и продължават работата по пълното овладяване на пожара. Към този момент няма данни за ранени.

