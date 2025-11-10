Историческа промяна в Гърция! Намаляват данъците

Гръцкото правителство одобри закон за най-голямата данъчна промяна в страната от десетилетия насам. С реформата, която влиза в сила от 1 януари 2026 г., се предвижда значително облекчаване на данъчната тежест за средната класа и широк кръг от граждани. Според министъра на националната икономика и финансите закона е озаглавен „Данъчна реформа за демографията и средната класа“.

Какво реално се променя

Минималната ставка за облагане на доходите се намалява от 22 % на 20 %.

Променена е и прогресивната скала: например за доходи от 20 000 до 30 000 евро ставка 26 % вместо досегашните 28 %; за доходи от 30 000 до 40 000 евро — 34 % вместо 36 %.

За периода 2026-2027 г. реформата ще натовари бюджета с около 1,5 млрд евро, а от 2027 г. ефектът се очаква да достигне до 2,5 млрд евро годишно.

Около 4 млн граждани се очаква да се възползват директно от мерките.

Цели и мотиви

Реформата има за цел не само да облекчи данъчната тежест, но и да стимулира потреблението в условията на инфлационен натиск. Правителството заявява, че една от основните цели е да подкрепи средната класа и младите семейства – фактори, считани за ключови за демографската стабилност на страната.

Влияние за бизнеса и обикновения гражданин

За обикновения гръцки данъкоплатец този ход означава реално повече средства в джоба – по-малко данък върху дохода, което може да доведе до повишено потребление, инвестиране или спестяване. За бизнеса и средата на труда също се очаква положителен ефект – по-високи нетни доходи могат да стимулират разходи, наемане на персонал или растеж.

В същото време от правителството ясно заявяват, че реформата трябва да съчетава справедливост, устойчивост и стимули — т.е. да не се превърне в риск за държавния бюджет.

Предизвикателства и „дръжка за парашута“

Въпреки радостната новина, реформата носи своите рискове. Намаляването на данъчните ставки означава загуба на приход за държавата в кратък срок – което трябва да се компенсира чрез растеж, разширяване на данъчната база или повишена ефективност. Освен това, за да се достигнат заложените цели за подпомагане на средната класа, ще е нужно правилно изпълнение и контрол.

Според някои икономисти и наблюдатели, успехът на реформата зависи от способността на гръцката икономика да реагира – дали няма да настъпи свиване на приходи, което да наложи други мерки.

Значение за България и региона

За България и Източна Европа като цяло, тази стъпка на Гърция е интересен пример: държава, изправена пред демографски предизвикателства и натиск от глобални икономически тенденции, предприема амбициозна данъчна реформа с цел подкрепа на гражданите и икономиката. Това отваря въпроси какви действия да предприемат съседните държави или каква е конкурентната среда в региона.

Също така е сигнал към инвестиционната общност – по-ниски данъци и по-стимулиращ данъчен режим могат да направят Гърция по-атрактивна за бизнес и инвестиции, което има ефект и за регионалната икономическа динамика.

С въвеждането на тази мащабна данъчна реформа Гърция предприема ясен и значим ход – стремеж към по-справедлива и стимулираща данъчна система, насочена към средната класа и младите семейства. Ако реформата се реализира успешно, тя може да се превърне не само в икономически успех, но и в политически коз предвид предизвикателствата пред страната. За България тя е повод да се разгледат собствените данъчни и демографски политики – но и докато реформите са различни, посоката е една: данъчно облекчаване като инструмент за растеж и стабилност.

