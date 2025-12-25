САЩ даде срок до 24 март за промяна в собствеността на сръбската НИС

Съединените щати са дали срок до 24 март догодина на сръбската национална петролна компания НИС, за да започне преговори за продажба на дела на руския си собственик, съобщи сръбската държавна телевизия РТС. Медията уточнява, че компанията все още не е получила оперативен лиценз, който би ѝ позволил да купува и преработва суров нефт, което допълнително усложнява дейността й.

Санкциите срещу НИС бяха наложени през октомври от Службата за контрол върху чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ в рамките на по-широки мерки срещу руския енергиен сектор, припомня Ройтерс. В резултат на ограниченията бяха спрени доставките на суров нефт през хърватския тръбопровод ЯНАФ, което доведе и до спиране на производството в нефтопреработвателния комбинат в Панчево.

По данни за собствеността сръбската държава притежава 29,9 процента от акциите на НИС, докато мажоритарен дял от 44,9 процента е в ръцете на Газпром нефт. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания Интелиджънс, свързана с Газпром, е придобила допълнителен дял от 11,3 процента в компанията майка.

На фона на санкционния натиск сръбският президент Александър Вучич обяви, че Белград е постигнал споразумение за удължаване на доставките на природен газ от Русия до 31 март догодина, което временно осигурява енергийна стабилност за страната въпреки нарастващия международен натиск.

