Белград отново кипи срещу Вучич

Нови антиправителствени протести разтърсиха Белград. Хиляди демонстранти преминаха снощи в шествие по централните улици на сръбската столица, носейки сръбски знамена и скандирайки лозунги срещу управлението на президента Александър Вучич. Присъствието на засилени полицейски сили не попречи на протестиращите да блокират ключови булеварди и площади.

Това е поредната вълна от масови демонстрации срещу сръбското правителство, които през последните месеци периодично изкарват хората на улицата. Основен двигател на недоволството остават студентските организации, които настояват за дълбоки институционални реформи, борба с корупцията и насрочване на предсрочни избори.

Протестното движение в Сърбия започна преди повече от година, след трагедията в Нови Сад, когато при срутване на покрив на железопътна гара през ноември 2024 г. загинаха 16 души. Според протестиращите инцидентът е пряко следствие от корупция, лош контрол и системни пропуски в управлението.

Недоволството постепенно прерасна от спонтанни бдения в мащабно обществено движение, което оспорва легитимността на властта и настоява за политическа отговорност. Организаторите предупредиха, че протестите ще продължат и в следващите седмици, ако исканията им не бъдат чути.

