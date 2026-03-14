Ракета удари американското посолство в Багдад. Първи подробности

Въздушен удар и дим, издигащ се от посолството на САЩ в Багдад.

За това съобщи "Ал Джазира".

Ракета е ударила хеликоптерна площадка в комплекса на американското посолство в Багдад, съобщиха за АП двама иракски представители на силите за сигурност. От своя страна АФП съобщава, че дрон е атакувал дипломатическата мисия.

Предполага се, че сградата е била празна, тъй като посолството беше преустановило консулските си услуги няколко дни по-рано.

Това е станало на фона на конфликта между САЩ и Израел, от една страна, и Иран, от друга.

Междувременно посолството посъветва американските граждани в Ирак да обмислят напускане на страната и да останат бдителни.

Обширният комплекс на посолството, един от най-големите дипломатически обекти на САЩ в света, неведнъж е бил цел на ракети и дронове, изстреляни от милиции, подкрепяни от Иран.

От американското посолство в Багдад засега няма коментар. В петък посолството поднови тревогата за сигурност от ниво 4 за Ирак, като предупреди, че Иран и милициите, подкрепяни от Иран, са извършвали в миналото атаки срещу американски граждани, интереси и инфраструктура и "може да продължат да ги атакуват".

Посолството се намира в багдадската "Зелена зона". Тя е добре укрепен правителствен квартал, където са разположени не само държавни институции, но и дипломатически представителства на различни държави.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com