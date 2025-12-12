Инфлационен шок в Гърция праща туристи към България

Рязък скок на инфлацията в Гърция удари директно коледния бюджет на домакинствата и тласна хиляди местни жители да търсят по-евтини празнични варианти в България. В последните седмици социалните мрежи в северната част на страната буквално се препълниха от съвети къде у нас може да се пазарува качествено и по-евтино, а туроператорите отчитат ново, значително оживление в резервациите. Празнуването в ресторант все повече се превръща в недостижим разход за голяма част от гръцките семейства.

Инфлацията удря празничната трапеза

По данни на Евростат инфлацията в Гърция през ноември бележи рязък ръст, движен от скъпите хранителни продукти и услуги на фона на продължаващо ниско заплащане. Според Асоциацията на потребителите тази година коледната трапеза е поскъпнала с почти 20%. Месото е с 13% нагоре, шоколадовите изделия с 23%, кафето с 20%, а плодовете с 9%. Хората масово се оплакват, че „всичко е много скъпо“ и че традиционните празнични разходи вече тежат непосилно на бюджета.

България - спасение за пазаруване и почивка

Жителите на Северна Гърция още веднъж се обръщат към България като по-достъпна алтернатива. Мнозина признават, че предпочитат да напълнят количката у нас, където стоките според тях са не само по-евтини, но и с по-добро качество. Туроператорите потвърждават тенденцията – България отново е сред най-търсените дестинации за празниците, а интересът към пакетите с включена вечеря расте.

Ресторантите остават празни, ваучерите стават хит

Празнуване в ресторант все повече се възприема като лукс, който много гръцки семейства не могат да си позволят. Затова в социалните мрежи набира сила съветът, че е по-изгодно да се закупи ваучер за хотел с празнична вечеря, вместо самостоятелна резервация в ресторант. Това допълнително насочва вниманието на гърците към курорти и хотели извън страната, включително към българските зимни дестинации.

