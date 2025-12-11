От лед към чаша вода – как планините осигуряват препитание за милиарди

В Рим Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) отбеляза Международния ден на планините 2025, като тази година акцентът беше върху значението на ледниците за водата, храната и поминъка в планините и в низините. По данни на ФАО, около 70% от сладководните ресурси на Земята са заключени в сняг и лед, а топящата се вода от ледниците осигурява прехраната на почти 2 милиарда души, подпомага селското стопанство, водноелектрическата енергия, промишлеността и биоразнообразието. Въпреки това ледниците се топят с безпрецедентни темпове, което излага на риск планинските и долинните общности от недостиг на вода, природни бедствия и несигурност по отношение на продоволствието.

Тазгодишната тема на Международния ден подчертава предизвикателствата и възможностите в планинските райони и насърчава сътрудничеството за устойчиво развитие на тези общности. Генералният директор на ФАО Ку Донгю отбеляза във видеообръщение, че планинските общности проявяват забележителна изобретателност, която е помогнала за опазването на крехките екосистеми през вековете, и че е необходимо да се засили подкрепата към тях, за да превърнат предизвикателствата във възможности.

ФАО вече е подкрепила изграждането на изкуствени ледници в Киргизстан, съхраняващи над 1,5 милиона кубически метра лед за напояване на обширни площи. В Боливия организацията и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) инсталират сензори на ледници, които следят натрупването и топенето на сняг, за да предоставят точна информация на фермерите и политиците за наличностите на вода.

Особено засегнати от кризата са младите хора и коренното население, които се позиционират като ключови участници в разработването на адаптивни решения. На събитието беше представен и техническият документ „Ледници и планини – връзката между продоволствената и водната сигурност и поминъка“, който подчертава значението на ледниците за селското стопанство, препитанието и водната сигурност в планинските и долинните райони.

Бяха обявени и носителите на наградата „Mountain Future Award“ за трансформативни проекти, които укрепват устойчивостта на планинските икономики и поминъка. Отличените в категориите „Иновации“, „Адаптация“ и „Младеж“ ще получат начално финансиране за реализацията на проектите си и публично признание, демонстрирайки как местните инициативи могат да имат глобален ефект, съобщи БТА

