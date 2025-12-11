Специален ход на ЕС. Замразяват активите на руска банка

ЕС предприема дългосрочна мярка за замразяване на активите на Руската централна банка, разположени на територията на съюза. Целта е да се избегне необходимостта от подновяване на решението на всеки шест месеца и да се подготви правна рамка за евентуалното използване на средствата в подкрепа на Украйна, съобщава Ройтерс, позовавайки се на датското председателство.

Решението, което беше взето днес, е първа стъпка по член 122 от Договора за функционирането на ЕС. Този член позволява на страните членки да прилагат специални мерки в извънредни ситуации, когато е застрашена икономическата стабилност на съюза.

Посланиците на държавите членки (COREPER), които координират работата по въпроса, са одобрили преработената версия на предложението и са дали съгласие за стартирането на писмена процедура. Очаква се официалното решение да бъде финализирано до петък около 18:00 ч. българско време, съобщи БТА

