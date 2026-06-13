От лед към чаша вода – как планините осигуряват препитание за милиарди
Топенето на ледниците застрашава водоснабдяването и храната на милиарди
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Топенето на ледниците застрашава водоснабдяването и храната на милиарди
Матиас Хус признава, че от друга страна за него като учен това е и "интересно време"
Учени от 33-тата проведоха най-продължителното изследване в света на вътрешността на ледниците
В норвежките ледници са открити около 4500 артефакта,
Доклад на Световната метеорологична организация
Ледниците се топят
Проучване чрез сателитни данни съобщава за намаляване на морската ледена покривка
Световната метеорологична организация предупреждава за топенето на ледниците.
Учените са установили, че обемът на ледниците е намалял наполовина за 85 години
През последните десетилетия само в Алпите са изчезнали около 200 ледника
Биолозите не знаят защо червеите изпълзяват на повърхността и как успяват да оцелеят през зимните студове
Глобалното затопляне отброява последните години на микроледниците под връх Вихрен
Натрупването на сняг на най-големия ледник достигна рекордно ниско ниво
Засега не е известно на какво се дължи почервеняването на ледниците