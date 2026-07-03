Заради жегите. Случва се нещо невиждано в Алпите

Рекордните жеги в Европа засегнаха Алпите, а снегът по швейцарските ледници това лято се стопи много по-рано от обичайното, съобщи Ройтерс, позовавайки се на данни от учени.

Туристи се надпреварват да заснемат кадрите, които се виждат през юни само веднъж досега в историята.

На 29 юни е бил така нареченият "ден на загуба на ледник". Това е периодът, в който целият сняг, натрупан през предходната зима, се е разтопил напълно.

Тази година това събитие бележи второто най-ранно настъпване в историята на измерванията. Единствено през екстремната 2022 г. той е дошъл с три дни по-рано - на 26 юни. Обикновено тази повратна точка се достига едва в средата или края на август.

Ранното и интензивно топене на ледници е изключително тревожно, защото застрашава питейната вода, икономиката, енергетиката и безопасността на цяла Европа, предупредиха еколозите.

Алпите не са просто туристическа дестинация, а водната кула, която действа като естествен резервоар. Те задържат вода през зимата и я освобождават бавно през горещите и сухи месеци. Тъй като снегът се стопи твърде рано, реките ще прелеят сега, но в края на лятото, когато нуждите от вода са най-големи, ледниковият отток ще е минимален.

Нещо повече - Швейцария, Австрия и Франция разчитат масово на водноелектрически централи. Без постоянен воден приток производството на зелена електроенергия ще спадне драстично. Френските АЕЦ пък използват вода от реките за охлаждане на реакторите. Ако водата намалее или стане твърде топла, централите спират работа.

Ниските нива на река Рейн през август могат да спрат товарните кораби, които превозват суровини, горива и стоки за Германия и Нидерландия, предупреждават експертите.

Водата от бързото топене се събира в нестабилни езера под или над ледниците. Когато естествените ледени диги се скъсат, тонове вода и кал помитат селата в ниското.

В същото време - популярни маршрути, включително към Мон Блан, стават абсолютно непроходими поради постоянни каменопади и отваряне на огромни ледникови пукнатини.

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