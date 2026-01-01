Заради жегите. Случва се нещо невиждано в Алпите
Ледниците се стопиха два месеца по-рано, идва голям проблем с водата
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Ледниците се стопиха два месеца по-рано, идва голям проблем с водата
Рим. Двама алпинисти и водачът им са загинали при падане от 800 метра в района на Монблан в Алпите. „При такова падане от 800 метра не са имали шанс"...
Aлпинист от Франция намери сандъче със скъпоценни камъни, докато се катерел по ледника на връх Монблан, информира френското издание на TheLocal. План...