Камила призна за здравето на Чарлз

Британската кралица Камила за първи път сподели колко трудно ѝ е било да пази в тайна онкологичната диагноза на крал Чарлз III в началото на 2024 г., съобщава Ройтерс. В момента интензивността на лечението на монарха е намалена благодарение на навременната медицинска намеса.

Разкритията си Камила прави във видео по случай 30-годишнината на онкоцентъра „Маги“, на който е почетен председател. Тя си спомня посещението си в болницата броени дни преди официалното съобщение от Бъкингамския дворец през февруари 2024 г.:

„Спомням си, че дойдох точно след като на краля му поставиха диагнозата. По онова време никой не можеше да каже нищо, което беше доста трудно. Едва не казах нещо, но усетих, че просто не беше моментът. Погледнах всички тези страдащи хора и техните близки и осъзнах още по-силно колко важни са всъщност тези места. Просто копнеех да го споделя, но очевидно не можех.“

Разговаряйки с директора на центъра Лора Лий, кралицата допълва, че въпреки здравословните си проблеми нейното семейство е запазило силен дух, а кралят е бил твърдо решен да не спира да работи. „Погледнете съпруга ми, нищо не го спря. Той просто каза: това е моят начин да се справя с това“, споделя Камила за решителността на Чарлз III.