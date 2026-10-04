Как да спасим умираща орхидея. 9 начина

Орхидеите се считат за доста капризни стайни растения. Но с правилна грижа те могат да растат на закрито в продължение на много години. Грешките в поливането, осветлението или температурата, от друга страна, могат сериозно да отслабят растението. Според уебсайта на Martha Stewart, ако една орхидея увяхва, пожълтява или се покрива с петна, тя все още може да бъде спасена, пише БГНЕС. Проблемите могат да включват неприятна миризма от субстрата, жълти или набръчкани листа, червеникав или лилав оттенък на листата, петна, окапване на листата и увяхващи пъпки. Според специалиста по градинарство Линда Лангело, миризмата от субстрата може да показва бактериален или гъбичен проблем. Жълтите листа често показват прекомерно поливане, докато набръчканите листа показват недостатъчна вода. Червените или лилавите листа могат да бъдат признак на слънчево изгаряне. И така, как да съживите това изящно, но и капризно цвете.

Регулирайте поливането си. Меките, набръчкани листа обикновено показват липса на влага, докато пожълтяването и окапването на листата показват твърде много. След като причината бъде установена, коригирайте графика си за поливане.

Проверявайте корените

Периодично проверявайте кореновата система и отстранявайте сухи, мъртви или изгнили корени. Ако се появи гниене на корените или гъбично развитие, пресадете растението в прясна почва. Не пресаждайте по време на цъфтеж. По-добре е да изчакате, докато цветовете опадат. Орхидеите не е задължително да се пресаждат само, защото корените им са израснали извън саксията. Това е естествено за епифитите. Пресаждането е необходимо, когато почвата започне да се разпада и стане твърде гъста.

Накиснете изсъхнала орхидея

Ако растението е силно дехидратирано, можете да го накиснете във вода за около 10 минути, за да навлажните почвата и корените.

Дайте повече светлина

Орхидеите виреят на средна светлина, но за енергичен растеж и цъфтеж те предпочитат ярка, индиректна светлина. Можете да използвате естествена или изкуствена светлина.

Следете температурата

Повечето орхидеи виреят при температури около 18–24°C (64–75°F) през деня и по-хладни условия през нощта. Твърде високите или твърде ниските температури могат да попречат на новия растеж.

Поддържайте влажност

В зависимост от вида, оптималният диапазон на влажност е приблизително 50–90%. Например, фаленопсисът предпочита около 50%, докато катлеите предпочитат 50–80%. Можете да увеличите влажността, като добавите тава с вода или специален прозрачен капак.

Проверете растението за вредители

Орхидеите могат да бъдат засегнати от въшки, брашнести дървеници, трипси, акари, хоботници и други вредители. Лечението зависи от конкретния вид насекомо, така че е важно първо да го идентифицирате.

Следете за болести

Петната по листата могат да бъдат признак на бактериална инфекция, докато други проблеми могат да бъдат причинени от вируси и гъбички. Като превантивни мерки се препоръчва дезинфекция на ножици за градинарство, почистване на саксии преди пресаждане и избягване на преполиване.