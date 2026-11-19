Запотени прозорци, мокри первази и неприятна миризма на влага са проблеми, с които много домакинства се сблъскват през зимата. В стремежа си да запазят топлината хората често избягват да отварят прозорците, а това създава благоприятни условия за появата на мухъл. В Германия обаче отдавна се използва прост метод, който позволява бързо освежаване на въздуха, без жилището да изстива прекомерно. Той се нарича Stoßlüften, или ударно проветряване, и отнема само няколко минути.

Защо германците отварят прозорците широко

Вместо да оставят прозореца леко открехнат с часове, германците предпочитат да го отворят напълно за кратко. През зимата обикновено са достатъчни между 5 и 10 минути, за да се подмени голяма част от въздуха в помещението, обяснява полското специализирано издание Deccoria.

При много студено или ветровито време проветряването може да продължи дори по-кратко. За по-бърз резултат се препоръчва едновременно отваряне на прозорци от противоположните страни на жилището. Така се създава течение, което извежда застоялия въздух, натрупаната влага и неприятните миризми.

Основното предимство е, че за толкова кратко време стените, подът и мебелите не успяват да изстинат значително. След затварянето на прозорците помещението по-бързо възстановява комфортната си температура, отколкото при продължително проветряване.

Открехнатият прозорец може да увеличи сметките

Оставянето на прозорците в режим на микропроветряване изглежда удобно, но през зимата невинаги е най-доброто решение. При продължителното им открехване топлината постепенно напуска жилището, а отоплителната система трябва да работи повече, за да поддържа желаната температура.

Допълнителен проблем е охлаждането на повърхностите около прозореца. Там могат да се образуват така наречените термомостове, върху които влагата от въздуха кондензира. Постоянно влажните участъци създават условия за развитие на плесени.

Краткото интензивно проветряване помага за намаляване на излишната влажност и ограничава този риск. Освен това не изисква никакви специални уреди или допълнителни разходи.

Кога е най-добре да проветряваме през зимата

Специалистите препоръчват прозорците да се отварят сутрин след събуждане и вечер, когато семейството се е прибрало у дома. Особено важно е проветряването след готвене, къпане или други дейности, при които се отделя голямо количество водна пара.

През студените месеци подходящ момент често е периодът между 11 и 15 часа, когато външната температура обикновено е по-висока. В градовете обаче трябва да се следи и замърсяването на въздуха, за да не се допуска навлизането на големи количества прах и вредни частици.

Колко често да се прилага методът зависи от броя на обитателите, големината на жилището и количеството образувана влага. При повече хора или често готвене две-три проветрявания дневно може да се окажат недостатъчни.

Методът има и своите ограничения. Ако влагата идва от течове, повредена изолация или други строителни проблеми, проветряването само по себе си няма да отстрани причината. При прекалено често отваряне на прозорците през студено време е възможно и въздухът в дома да стане прекалено сух.