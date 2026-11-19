Една от най-познатите кухненски конструкции постепенно отстъпва място на ново, по-практично решение. Двойните мивки, които дълги години бяха предпочитан избор при обзавеждането, губят популярност за сметка на моделите с едно голямо корито. Тенденцията се откроява все по-ясно през 2026 г., като специалистите по интериорен дизайн посочват няколко важни предимства на новите конструкции. Сред тях са повече пространство за големи съдове, по-лесно почистване и възможност мивката да се превърне в допълнителна работна зона.

Основният недостатък на традиционната двойна мивка е преградата между двете отделения. Макар да позволява едновременно миене и изплакване на съдове, тя често пречи, когато трябва да се почистят голяма тенджера, тава или широк тиган.

При новите модели този проблем отпада. Вместо две тесни отделения потребителите все по-често избират едно просторно корито с ширина около 70-75 сантиметра, в което големите съдове могат да се поставят и обръщат свободно.

Архитектът Джером Батрик посочва, че в съвременния интериорен дизайн все по-отчетливо се наблюдава отказ от двойните мивки. Тази тенденция се потвърждава и от търговци на кухненско оборудване, съобщава специализираното издание TheCoolist.

Друго предимство е по-ефективното използване на пространството. Единичните мивки могат да достигат дължина около 84 сантиметра, докато някои двойни модели заемат до 122 сантиметра. Въпреки по-големите си размери двойната конструкция невинаги осигурява достатъчно място за измиване на обемисти съдове.

Има и финансова полза. При сравними модели мивката с едно корито често е по-достъпният вариант, което я прави привлекателна при ремонт или обзавеждане на нова кухня.

Новият хит са мивките с вградена работна зона

Още една тенденция набира популярност през 2026 г. Това са така наречените мивки-работни станции, които съчетават голямо корито със специални вградени опори и направляващи за различни кухненски принадлежности.

Благодарение на тази конструкция пространството над мивката може да се използва за подготовка на продукти, а не само за миене. Допълнителните аксесоари позволяват част от кухненските дейности да се извършват на едно място, без постоянно преместване между плота и коритото.

Кухненският дизайнер Катрин Уайланд отбелязва, че подобно решение променя начина, по който се организира работата в кухнята. Вградените опори осигуряват допълнителна функционалност, като същевременно запазват достатъчно пространство за големи тенджери и тави.

Някои модели разполагат с две нива за поставяне на аксесоари, което позволява едновременно използване на различни принадлежности.

Кога двойната мивка все още има предимство

Въпреки нарастващата популярност на единичните корита, двойните мивки не са напълно изместени. Те продължават да бъдат удобни за домакинства, които предпочитат да отделят съдовете за миене от тези за изплакване или да държат принадлежностите, замърсени при обработката на сурово месо, настрана от останалите.

Специалистите съветват при избора да се обърне внимание и на дълбочината на коритото. Прекалено дълбоката мивка невинаги е удобна, особено за хора с по-нисък ръст. Затова размерите трябва да се съобразят не само с кухненския плот, но и с ежедневните навици на семейството.