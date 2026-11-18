Майката на най-богатия човек на планетата - Илон Мъск, пристига в България. Мей Мъск ще посети страната ни за първи път на 6 декември, Никулден, когато ще бъде специален гост на гала вечер в София. 78-годишният супермодел, диетолог и автор на бестселъри ще представи най-новата си книга, посветена на устойчивостта, смелостта да започнеш отначало и възможността човек да променя живота си независимо от възрастта.

Визитата е по покана на българската модна компания MDL Group, а събитието носи името "Мей Мъск: История без граници". Очаква се вечерта да събере представители на бизнеса, модата, културата и обществения живот.

История за смелостта да започнеш отначало

Основният акцент ще бъде новата книга на Мей Мъск - Timeless: The Art of Reinvention and Resilience at Any Age, издадена през септември 2026 г. от HarperCollins. В нея тя разказва за личните и професионалните изпитания, през които преминава, за отглеждането на трите си деца и за решенията, които променят посоката на живота ѝ.

Посланието е особено близко до собствената ѝ биография. Мей Мъск не крие, че пътят ѝ към успеха не е бил нито лесен, нито праволинеен. След развода си тя сама се грижи за трите си деца и работи усилено, за да осигури семейството си. В различни периоди съчетава няколко работни места, докато развива едновременно кариерата си на модел и професията си на диетолог.

"За мен е истинско удоволствие да дойда в България за първи път. Животът непрекъснато ни учи, че всяка промяна е възможност да открием нови хоризонти и да станем по-добра версия на себе си", споделя Мей Мъск по повод предстоящото си посещение.

Новата книга продължава темите от предишния ѝ бестселър A Woman Makes a Plan, познат на българските читатели като "Жената, която има план". В него тя също говори за независимостта, трудните решения и умението да не се отказваш от мечтите си, дори когато обстоятелствата изглеждат неблагоприятни.

Започва като модел на 15, покорява света след 60

Мей Мъск е родена в Канада, но израства в Южна Африка. Започва да работи като модел едва на 15 години, а през 1969 г. става финалистка в конкурса "Мис Южна Африка". Следват десетилетия работа пред фотоапарата, рекламни кампании и появи в модни списания.

Но модата никога не е единственото ѝ занимание. Мей Мъск изгражда сериозна академична подготовка в областта на храненето, придобива две магистърски степени - по диететика и хранителни науки, и работи като регистриран диетолог. Така успява да съчетае две професионални посоки, които на пръв поглед изглеждат различни, но изискват дисциплина, постоянство и умение да печелиш доверието на хората.

Големият международен пробив в модата идва в зряла възраст. На 69 години тя става най-възрастният говорител на козметичната марка CoverGirl, а по-късно е и посланик на Dior Beauty. Появява се в музикалния видеоклип на Бионсе към песента "Haunted", а през 2022 г. на 74-годишна възраст попада на корицата на специалното издание на Sports Illustrated Swimsuit. Тогава поставя рекорд като най-възрастния модел на корицата в историята на списанието, макар че година по-късно постижението е надминато от Марта Стюарт, която позира на 81 години.

Това е и една от причините Мей Мъск да се превърне в символ на новото отношение към възрастта. Тя показва, че професионалният живот не приключва с определена годишнина и че понякога най-големите възможности идват, когато човек вече има опит, увереност и смелост да излезе от познатите рамки.

Майка на трима, всеки със собствена империя

Световната популярност на Мей Мъск неизбежно е свързана и с трите ѝ деца. Най-известният от тях е Илон Мъск - основател и ръководител на компании като Tesla и SpaceX, чиито проекти промениха автомобилната индустрия, космическите технологии и представите за бъдещето на комуникациите.

Брат му Кимбъл Мъск избира различен път - развива бизнес в ресторантьорството и земеделието, включително проекти, свързани с устойчивото производство на храни. Сестра им Тоска Мъск се утвърждава като режисьор и продуцент на филми и телевизионни продукции.

Въпреки известността на децата си, Мей Мъск изгражда собствена публична идентичност. Тя често подчертава, че майчинството е било най-важната част от живота ѝ, но никога не е означавало отказ от личните ѝ амбиции.

Организатор на първото ѝ посещение в България е MDL Group - компания, основана през 1994 г. от Илияна Алипиева, която представлява на българския пазар редица международни модни марки.

Визитата съвпада с интереса на SpaceX към България

Посещението на Мей Мъск идва в момент, когато името на семейството отново е в центъра на вниманието у нас. На 17 ноември стана ясно, че американската компания SpaceX проучва възможността България да се превърне в регионален център за сателитни комуникации.

Представители на компанията са разговаряли с вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев за потенциалното изграждане на наземни станции и съоръжения за системата Starlink, както и за развитие на центрове за данни и изчислителна инфраструктура. Обсъждани са и възможности за разширяване на партньорствата с български компании.

На този етап обаче няма обявено инвестиционно решение или поет конкретен ангажимент от страна на SpaceX. Няма и информация посещението на Мей Мъск да е свързано с разговорите за бъдещото присъствие на компанията у нас.

Така на 6 декември София ще посрещне жена, която е свикнала да бъде представяна като майката на Илон Мъск, но чиято собствена история е достатъчно впечатляваща. История за преодоляването на трудностите, за независимостта и за успеха, който няма възрастова граница.